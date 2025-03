Dahl: "Sono passato dal non giocare alla Roma a sfidare il Barcellona in Champions"

Dahl a gennaio è passato dalla Roma al Benfica trovando decisamente più spazio rispetto ai primi mesi nella capitale, giocando da titolare anche la sfida contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il terzino svedese, dal ritiro della Nazionale, ha raccontato in un’intervista il trasferimento: "Ho fatto cose buone finora, la squadra è molto buona. Tutti mi stanno aiutando. Sono passato dal non giocare per la Roma all’affrontare il Barcellona. È stata una partita incredibile".

Sul futuro, ha detto: "Vedremo cosa succederà in estate".

(fotbollskanalen.com)