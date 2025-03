Belgio-Ucraina: Saelemaekers e Dovbyk in panchina (FOTO)

A Genk va in scena Belgio-Ucraina di Nations League dopo la vittoria dell'Ucraina per 3-1 di giovedì scorso. Tra le scelte di Rudi Garcia dall'inizio non figura Alexis Saelemaekers che si accomoda inizialmente in panchina. Stessa sorte per Artem Dovbyk, non schierato nella formazione titolare dal ct Rebrov: l'attaccante giallorosso aveva saltato la precedente partita per febbre e ha recuperato per questa sera, ma va in panchina.

