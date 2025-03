Belgio-Ucraina: Dovbyk torna tra i convocati (FOTO)

Buone notizie in casa Roma: la nazionale Ucraina ha ufficializzato i convocati per la sfida di Nations League di questa sera contro il Belgio (ore 20:45, andata conclusa 3-1 per i gialloblù) e il centravanti Artem Dovbyk è tornato tra i convocati, dopo aver saltato la precedente sfida per uno stato febbrile. Un recupero lampo importante in vista delle prossime sfide di campionato della squadra giallorossa.

Squad list for ?? All players at the team's camp can play in today's match. pic.twitter.com/94TgWZxmPm — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 23, 2025