Torna in nazionale Alexis Saelemaekers. L'esterno giallorosso in prestito dal Milan, infatti, è stato convocato dalBelgio di Rudi Garcia per la sfida di Nations League contro l'Ucraina di Dovbyk, in programma il prossimo 23 marzo. Saelemaekers mancava in nazionale dal novembre 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Belgian Red Devils (@belgianreddevils)