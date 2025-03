Argentina, Scaloni: "Dybala è una perdita, avremmo avuto bisogno di lui in questo momento"

In vista degli impegni con Uruguay e Brasile, Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Ezeiza e ha parlato anche dell'assenza di Paulo Dybala, che si sottoporrà ad intervento chirurgico dopo l'infortunio rimediato durante Roma-Cagliari. "Ovviamente la notizia è molto triste - le parole del ct dell'Argentina che dovrà fare a meno anche di Messi -. Temevano qualcosa quando è successo. Al di là del giocatore, la persona è importante per noi. Quando è stato qui ha dato tutto e anche quando non c'era. Ci fa male dal punto di vista umano che non possa essere qui. È una perdita, avremmo avuto bisogno di lui in questo momento".