Argentina, Paredes: "Confermo la clausola esclusiva per il Boca. A gennaio ho fatto di tutto per tornare" (VIDEO)

TYC SPORT - In un'intervista ai media argentini dopo la vittoria per 0-1 contro l'Uruguay (partita di qualificazione ai Mondiali 2026), Leandro Paredes ha parlato del suo possibile ritorno al Boca Juniors e della clausola di 3,5 milioni che gli permetterebbe di liberarsi dal contratto giallorosso fino al 2026. Queste le sue parole: "È vero, ed è esclusivamente per il Boca. Ma sarà molto difficile, la finestra più facile è stata a gennaio, dove ho fatto tutto il possibile per tornare". Una smentita a tutti gli effetti a quello che la Roma aveva fatto trapelare al momento della firma del rinnovo.

?️Leandro #Paredes HABLÓ sobre la CLÁUSULA BOCA que puso en su RENOVACIÓN CON ROMA: "ES CIERTO, ES EXCLUSIVAMENTE PARA BOCA. Pero VA A SER MUY DIFÍCIL, LA VENTANA MÁS FÁCIL ERA EN ENERO, DONDE HICE TODO LO POSIBLE POR VOLVER A ESTAR". pic.twitter.com/scIcnZkZ90 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 22, 2025