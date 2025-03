Italia U21, Nunziata: "Baldanzi si fa trovare sempre pronto e questo è fondamentale"

Dal ritiro dell'Italia Under 21 parla Carmine Nunziata in conferenza stampa. Il ct degli azzurrini, alla vigilia della sfida contro l'Olanda, ha commentato anche la situazione di Tommaso Baldanzi: "Tutte le volte che viene in Nazionale viene con tanto entusiasmo. È vero che sta trovando poco spazio nel club ma si fa trovare sempre pronto. Vuol dire che anche durante la settimana lavora molto bene, poi che giochi una partita, un tempo o 10 minuti si fa trovare sempre pronto e per un giocatore è fondamentale. Per noi è un giocatore importante".