Italia, Spalletti: "Aspettiamo Pellegrini. Lorenzo ha personalità, tocco di palla e visione di gioco"

Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista a tre quotidiani (Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport e La Repubblica), parlando del nuovo corso Azzurro e dei giocatori sui quali punterà per il futuro. Ha parlato anche del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Le sue parole:

"Pellegrini è un altro che stiamo aspettando: Lorenzo ha personalità, il tocco di palla, la visione di gioco. Deve ritrovare la migliore condizione fisica".

Ha parlato anche di Chiesa: "Ci manca? Uno con le sua capacità, sì. In questo momento però, Fede è stato bocciato in Inghilterra. Gioca poco, in Premier solo venticinque minuti su tre partite".

Su Frattesi: "Qualcuno gioca meno e spero non soffra: tengo particolarmente a Frattesi, ragazzo dolcissimo, con me fa sempre bene, forte, alto, resistente. Frattesi l’ho a cuore, gli ho un po’ parlato. È forte, è fisico, quando torna deve pigiare in testa al gruppo".