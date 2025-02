Italia, Spalletti: "Vediamo anche Baldanzi. Bove? Mi piacerebbe che la normativa assomigliasse alla sua volontà"

SKY SPORT - Luciano Spalletti apre le porte della sua tenuta in Toscana e si racconta ai microfoni dell'emittente televisiva. "Non vedo l'ora di affrontare la Germania. E' una partita con un fascino incredibile e dobbiamo giocarla senza pensare ad altri discorsi, ma soltanto alla crescita del nostro gruppo. Abbiamo qualità per crescere tanto in futuro, ma ci sono tante cose che possiamo ancora tirare fuori - dice il ct dell'Italia -. Siamo alla partenza di un percorso. Noi siamo convintissimi di avere una nazionale forte, un gruppo che puo' fare risultati importanti in futuro e andiamo dritti per questa strada. Credo fortemente che ci sia un'altra storia per noi, che non ha niente a vedere con l'ultimo Europeo".

Spalletti parla anche di Edoardo Bove, fermo dopo il malore dello scorso dicembre: "A me piacerebbe che la normativa assomigliasse alla sua volontà e dargli la possibilità di dargli quello che fa piacere".

"Maradona, Ronaldo, Messi servono per vincere? I talenti, i grandi calciatori, è vero che possono dare la soluzione in poco tempo, però il talento non è solo quello, che è fortissimo. C’è anche un difensore come Calafiori che può diventare uno di questo livello qui. Cambiaso ha fatto vedere quanto vale e poi è arrivato anche l’interessamento di grandi squadre. Barella è un giocatore talentuoso per quello che fa vedere nelle sue scorribande, non riesci a fargli un recinto - aggiunge -. Gruppo di base? Da un punto di vista di preoccupazioni c’è sempre la stessa, vedere giocatori giocare spesso di quelli che si hanno nel mirino è importante. Se non li vedi difficilmente puoi aspettare cose cariche di tensione come la nazionale. Mi piacerebbe vedere Chiesa giocare di più, in campionato ha giocato pochissimo, mi piacerebbe vedere calciatori giovani che riescono ad affermarsi nel nostro campionato. Si guarda anche a quelli parte del gruppo sul quale costruisci. Si può vedere Baldanzi o Folorunsho che sta andando benissimo, vediamo prima di diramare le convocazioni. Questa volta credo sia possibile portare uno o due giocatori in piu dei 23 canonici per far fare qualche esperienza. Questo gruppo qui ha determinate qualità e può dare la possibilità di una crescita importante per il futuro".