Europeo Under 21, il sorteggio: l'Italia di Nunziata nel girone con Slovacchia, Spagna e Romania

Dall'11 al 28 giugno 2025, in Slovacchia, si disputerà l'Europeo Under 21, competizione in cui è coinvolta anche l'Italia del ct Carmine Nunziata. Il sorteggio, tenutosi oggi a Bratislava, ha accoppiato gli Azzurrini nel gruppo A con Spagna, Slovacchia e Romania. Ecco tutti i gironi:

Girone A: Spagna, Slovacchia, ITALIA, Romania.

Girone B: Inghilterra, Germania, Repubblica Ceca, Slovenia.

Girone C: Portogallo, Francia, Polonia, Georgia.

Girone D: Olanda, Ucraina, Danimarca, Finlandia.