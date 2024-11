Ucraina, il ct Rebrov su Dovbyk: "Ieri si è allenato per la prima volta in gruppo. Vedremo se potrà giocare contro la Georgia"

Serhiy Rebrov, commissario tecnico dell'Ucraina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Georgia, valida per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League e in programma domani alle ore 18 alla Batumi Arena. Tra i vari temi trattati il ct si è soffermato su Artem Dovbyk, il quale non è al meglio a causa di un problema al ginocchio. Ecco le sue parole.

Artem Dovbyk è pronto a giocare?

"Ieri Artem ha svolto il suo primo allenamento con la squadra. Vedremo se potrà giocare contro la Georgia. Purtroppo ci sono molti giocatori con piccoli infortuni e anche i calciatori della Dinamo Kiev e dello Shakhtar Donetsk sono piuttosto stanchi dopo aver viaggiato. Coloro che scenderanno in campo domani sono consapevoli della responsabilità di questa partita e sono fiducioso che tutti lotteranno per l'Ucraina".