Ucraina: Dovbyk convocato per le gare contro Georgia e Albania (FOTO)

Dopo la prossima sfida di Serie A che vedrà la Roma affrontare il Bologna domenica allo Stadio Olimpico, il campionato si fermerà per far spazio agli impegni delle Nazionali. Oggi il ct dell'Ucraina, Serhiy Rebrov, ha diramato la lista dei 25 giocatori convocati per gli impegni di Nations League contro Georgia e Albania, in programma rispettivamente il 16 e il 19 novembre. Nella lista dei chiamati è presente anche l'attaccante della Roma Artem Dovbyk.

? Serhiy Rebrov announces the squad of the Ukraine NT for the matches in November

The coach called up 25 players for the matches against Georgia (16.11) and Albania (19.11). First call-up for @BrentfordFC midfielder Yehor Yarmolyuk.

7 players are included in the reserve list. pic.twitter.com/0wPUVtkYM7

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 4, 2024