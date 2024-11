Ucraina, Dovbyk: "Contro l'Albania vogliamo vincere per qualificarci e dobbiamo dare il 100%" (VIDEO)

VZBIRNA - Artem Dovbyk, centravanti della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro la Georgia, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League e conclusasi con il punteggio di 1-1. Ecco le sue parole: "È stata una partita difficile, questa è probabilmente la migliore generazione della nazionale georgiana degli ultimi anni. Inoltre loro giocavano in casa e i tifosi li hanno sostenuti per tutta la gara, soprattutto dopo il gol. L'atmosfera era fantastica, lo stadio è piccolo ma sembrava che ci fossero 50.000 spettatori. Il risultato rispecchia quanto visto sul campo: la Georgia ha avuto delle buone occasioni nel finale e anche noi ne abbiamo avute due. Credo che il pareggio sia un risultato giusto. Sapevamo di poter attaccare lo spazio e quindi dovevamo sfruttare i giocatori veloci come Mudryk. Ho cercato di giocare insieme a lui per cercare lo spazio alle spalle degli avversari e in più occasioni ci siamo riusciti. Sfortunatamente però abbiamo segnato in una sola occasione".

Zabarnyi?

"Durante la partita ha cercato più volte di inserirsi e lo ha fatto molto bene, come accaduto nelle partite precedenti. Quando ha spazio lo sfrutta alla grande. In quell'azione ci è mancata un po' di comunicazione: all'inizio mi aspettavo un passaggio sui piedi, poi ho capito che non avrei potuto riceverlo e ho cercato di aprirmi in un altro modo ma purtroppo l'azione è stata interrotta per fuorigioco".

Cosa si aspetta dalla partita contro l'Albania?

"Ci basta una vittoria per conquistare il secondo posto e avere l'opportunità di qualificarci. Cercheremo di vincere, ma siamo consapevoli che ogni partita in trasferta non è facile. La cosa più importante è recuperare e prepararsi al meglio. Ora tutte le squadre cercano di giocare a calcio e non ci sono più avversari facilmente battibili. Con l'Albania dovremo dare il 100%".