Qualificazioni Mondiali: Australia-Arabia Saudita 0-0, Saud tra i migliori in campo. Solo panchina per Ryan

Per un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, alle 10.10 ora italiana, si sfidavano Australia e Arabia Saudita. La sfida, terminata 0-0, ha visto tra i protagonisti Saud Abdulhamid, schierato titolare sull'out di destra e valutato il migliore in campo dai principali siti di livescore. Solo panchina, invece, per l'altro romanista coinvolto: il portiere Ryan.