Paraguay-Argentina: Paredes parte dalla panchina (FOTO)

Alle ore 00:30 all'Estadio Defensores del Chaco di Asuncion va in scena la partita tra Paraguay e Argentina, valida per l'undicesima giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Albiceleste, ha deciso di non puntare almeno inizialmente su Leandro Paredes, motivo per cui il centrocampista della Roma si accomoderà in panchina.