Dopo la sconfitta col Portogallo, al PGE Narodowy di Varsavia la Polonia ospita la Scozia in Nations League. Anche oggi nel 3-5-2 disegnato dal ct Michal Probierz il giallrorosso Nicola Zalewski scende in campo da titolare come esterno di centrocampo a sinistra.

? SKŁAD

W takim zestawieniu rozpoczniemy mecz ze Szkocją!

__ #POLSCO ????????? pic.twitter.com/iVTb0vS9hb — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 18, 2024