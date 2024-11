Nations League, Italia-Francia: Pisilli parte dalla panchina. Koné sarà titolare

Alle 20:45 Italia e Francia scenderanno in campo l'una contro l'altra per un match di Nations League. Saranno impegnati i due giallorossi Niccolò Pisilli e Manuel Koné, entrambi centrocampisti in giallorosso. Il primo partirà dalla panchina, il francese invece inizierà il match dal 1'.

ITALIA: Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui

FRANCIA: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba, Digne; Koné, Rabiot, Guendouzi; Kolo Muani, Thuram, Nkunku