Nations League, il sorteggio della fase finale: Italia-Germania ai quarti. La vincente affronterà una tra Danimarca e Portogallo

Oggi alle ore 12 è andato in scena il sorteggio della fase finale della Nations League e l'Italia ha scoperto il suo prossimo avversario. Gli Azzurri si sono piazzati al secondo posto in classifica nel Gruppo B alle spalle della Francia, motivo per cui hanno pescato una delle teste di serie. La Nazionale affronterà ai quarti di finale la Germania: l'andata si giocherà il 20 marzo in Italia, mentre il ritorno il 23 marzo in Germania. In caso di passaggio del turno, gli uomini del ct Spalletti affronterebbero una tra Danimarca e Portogallo.

Il tabellone completo

QUARTI DI FINALE (20-23 MARZO)

1) Paesi Bassi-Spagna

2) Croazia-Francia

3) Danimarca-Portogallo

4) Italia-Germania

SEMIFINALI (4-5 GIUGNO)

Vincente quarto di finale 4-Vincente quarto di finale 3 (ore 20.45)

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2 (ore 20.45)

FINALI (8 GIUGNO)

Finale 3°/4° posto (ore 15)

Finale 1°/2° posto (ore 20.45)