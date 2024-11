Nations League, Georgia-Ucraina: Dovbyk convocato (FOTO)

Oggi alle ore 18 alla Batumi Arena andrà in scena il match tra Georgia e Ucraina, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Buone notizie per il commissario tecnico degli ospiti Serhiy Rebrov, il quale potrà contare su Artem Dovbyk: il centravanti della Roma non è al meglio a causa di un problema al ginocchio, ma è stato comunque inserito nella lista dei convocati dopo aver lavorato con il resto del gruppo negli ultimi giorni. Starà quindi al tecnico decidere se schierarlo in campo dal 1' o a gara in corso.

? Squad list for ?? ❌ Vanat pic.twitter.com/bEgfpIEUX9 — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 16, 2024