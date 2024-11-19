Montenegro-Turchia: Celik partirà dalla panchina

19/11/2024 alle 20:26.
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Così come Artem Dovbyk, anche Zeki Celik è ancora impegnato in Nazionale. La sua Turchia, infatti, questa sera scenderà in campo contro il Montenegro per consolidare il primo posto del girone B4 della Nations League. Il terzino della Roma partirà però dalla panchina. Ecco le scelte del ct Vincenzo Montella.

 