Montenegro-Turchia: Celik partirà dalla panchina

Così come Artem Dovbyk, anche Zeki Celik è ancora impegnato in Nazionale. La sua Turchia, infatti, questa sera scenderà in campo contro il Montenegro per consolidare il primo posto del girone B4 della Nations League. Il terzino della Roma partirà però dalla panchina. Ecco le scelte del ct Vincenzo Montella.

A Millî Takımımızın, Karadağ karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. #BizimÇocuklar ?? #MNETUR #UNL 11’imiz: Mert Günok, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Eren Elmalı, Emirhan Topçu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kaan Ayhan pic.twitter.com/cW2lRKdiF8 — Türkiye #BizimÇocuklar ?? (@MilliTakimlar) November 19, 2024