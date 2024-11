Italia, Spalletti: "Roma? Mi dispiace, lì ho dato tutto me stesso. Ha la squadra per riprendersi"

Inizia il raduno dell'Italia a Coverciano in vista degli impegni di Nations League contro Belgio e Francia, rispettivamente in programma il 14 e il 17 novembre: l'unico romanista in rosa è Niccolò Pisilli. Come di consueto, il ct Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato anche la situazione della Roma, dopo l'esonero di Ivan Juric. "Innanzitutto mi dispiace, ci sono stato. Ho dato tutto me stesso alla Roma, ne stanno parlando tutti allo stesso modo, se dovessi parlare allora parlerei al contrario… ma non lo faccio. Penso che comunque abbiano la squadra per riprendersi", le sue dichiarazioni.