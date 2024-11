Italia, Spalletti: "Ranieri ha tutto per risolvere le cose alla Roma"

Campionato fermo, in scena le Nazionali. Domani sera l'Italia sarà ospite del Belgio in Nations League e alla vigilia della sfida il ct azzurro, Luciano Spalletti, ha commentato anche la situazione della Roma dopo la consueta conferenza stampa. "Ranieri ha la conoscenza profonda di quei luoghi, viene da Testaccio. È una scelta fatta bene. Credo che lui abbia tutto il necessario per poter fare bene e risolvere le cose", le sue parole sulla scelta della Roma di affidarsi nuovamente a Claudio Ranieri in panchina dopo l'esonero di Juric.