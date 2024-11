Italia Femminile, Dragoni: "Un orgoglio vestire la maglia della Nazionale. Siamo un gruppo molto più unito rispetto a prima" (VIDEO)

Giulia Dragoni, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Nazionale e tra i vari temi trattati si è soffermata sulla sua avventura con la maglia dell'Italia. Ecco le sue parole.

A 18 anni sei già un punto fermo della Nazionale: come vivi questo momento?

"Punto fermo ancora no (ride, ndr). Per me è un orgoglio essere qui e poter ispirare tanti giovani ragazzi, dimostrando anche che alla fine l'età è solo un numero e che anche essendo giovani si possono raggiungere obiettivi importanti".

Cosa ti porti dietro del 2024?

"Per quanto riguarda la Nazionale belle prestazioni collettive e aver formato un gruppo molto più unito di prima".

La sfida alla Germania è uno stimolo ulteriore?

"Abbiamo sempre dimostrato di essere nella partita contro le big, abbiamo le carte in regola per fare bene".

Sei stata la più giovane azzurra di sempre ad aver visto la maglia della Nazionale a un Mondiale: ci pensi ogni tanto?

"Sì e mi emoziono tutt'oggi, ma penso principalmente al presente e soprattutto al futuro".

Cosa ti aspetti dal futuro?

"Non lo so. Spero arrivi a breve il primo gol in Nazionale. Continuo comunque a vedere giorno per giorno l'esperienza senza pressione e fretta".