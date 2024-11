Francia: Koné convocato per le sfide con Israele e Italia (FOTO)

Dopo la 12esima giornata di campionato, che vedrà la Roma sfidare il Bologna all'Olimpico domenica alle 15.00, il campionato si fermerà per far spazio agli impegni delle Nazionali. Il ct francese Didier Deschamps ha incluso nella lista dei convocati anche il centrocampista giallorosso Manu Koné. La Francia sfiderà Israele e Italia in Nations League rispettivamente il 14 e il 17 novembre.

?? ????? pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus ? Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe ???#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 7, 2024