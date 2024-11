Francia, il ct Deschamps: "Non si smette mai di imparare. Ranieri è tornato ad allenare la Roma a 73 anni, l'esperienza è qualcosa di positivo"

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Italia, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Nations League. Tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Claudio Ranieri, tornato ad allenare la Roma all'età di 73 anni. Ecco le sue parole.

Ritiene finito il suo ciclo con la Francia?

"Ho sempre la stessa energia, cerco di mantenere e tenere la Francia allo stesso livello. Le critiche vanno di pari passo ai complimenti nel calcio, ma non cambierà ciò che credo serva fare per rendere la squadra competitiva. Dopo 12 in nazionale non mi sono stancato. Si impara sempre, ogni giorno. Visto Ranieri? A 73 anni è tornato ad allenare la Roma. L’esperienza è qualcosa di positivo. Poi io ogni mattina mi alzo e davanti allo specchio dico 'So che non so'. So adattarmi, all’ambiente e alle esigenze. E ho sempre la stessa voglia".