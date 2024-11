Belgio, il ct Tedesco: "Svilar non può giocare con noi"

Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla situazione di Mile Svilar. Dopo aver fatto tutta la trafila delle selezioni giovanili del Belgio, il portiere della Roma ha collezionato una presenza con la maglia della Serbia in occasione dell'amichevole contro il Qatar nel 2021 e ora, per via delle regole imposte dalla FIFA, sembra non poter più giocare con i Diavoli Rossi. Ecco le parole del ct: "Naturalizzare il marocchino Zakaria El Ouahdi? Stiamo valutando la sua situazione e lo facciamo con molti giocatori. Spesso riceviamo notizie contrastanti su chi può giocare per noi, quindi vogliamo essere sicuri. Pensate a Mile Svilar, all'epoca avevamo valutato se avesse potuto giocare per il Belgio, ma alla fine non è stato possibile".