Australia: convocato Ryan

Ci sarà anche Mathew Ryan nelle gare che vedranno coinvolta l'Australia nel prossimo turno dedicato alle Nazionali. I socceroos affronteranno l'Arabia Saudita, di Saud Abdulhamid, e il Bahrain nelle sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali.

Fin qui, Ryan non ha ancora avuto modo di debuttare in gare ufficiali con la maglia della Roma.

— Subway Socceroos (@Socceroos) November 8, 2024