Argentina, Scaloni: "Paredes non riceve i minuti che vorrebbe"

Alla vigilia della sfida contro il Paraguay, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa anche di Leandro Paredes, al centro del progetto di Daniele De Rossi e poi ai margini con Ivan Juric. "Non ho parlato del presente di Paredes. Abbiamo iniziato ad allenarci ieri, oggi è stato l'allenamento più importante e siamo più concentrati sulla preparazione della partita. Non ci immischiamo mai nell'attualità calcistica di ogni giocatore, sulle decisioni di cambiare squadra o di restare - le sue dichiarazioni -. Noi valutiamo il presente ed è vero che non sta ricevendo i minuti che vorrebbe".