Nonostante il poco spazio trovato fin qui con Ivan Juric, Leandro Paredes è tra i convocati del ct argentino Lionel Scaloni in vista delle sfide contro Paraguay e Perù, valide per le qualificazioni ai prossimo mondiali. Out, invece, gli altri due romanisti Paulo Dybala e Matias Soulè.

These are the players called up by Lionel Scaloni for the next two games of the ???? ????? ??? ??????????! ??? pic.twitter.com/fUvWhFZuAM

— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) November 5, 2024