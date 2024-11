Dopo la 12esima giornata di campionato, che vedrà la Roma affrontare domenica all'Olimpico il Bologna, il campionato si fermerà per far spazio agli impegni delle Nazionali. Tra i giallorossi che lasceranno Trigoria ci sarà anche Saud Abdulhamid: il terzino, infatti, è stato convocato dal nuovo ct dell'Arabia Saudita, Hervé Renard, per le sfide contro Australia e Indonesia valide per la qualificazione al Mondiale del 2026.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da المنتخب السعودي (@saudint)