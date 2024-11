Albania-Ucraina: Dovbyk partirà dalla panchina

Prima di fare ritorno a Roma, l'Ucraina di Artem Dovbyk scenderà in campo stasera contro l'Albania. L'attaccante giallorosso, reduce da alcuni problemi fisici, partirà dalla panchina e non è scontato che il ct Rebrov deciderà di utilizzarlo. La sfida sarà decisiva per conoscere le sorti dell'Ucraina, che al momento si trova all'ultimo posto del girone B1 della Nations League, ma a soli 3 punti dal primo posto occupato dalla Repubblica Ceca.

? Starting line-up for the match against Albania ??

?? Serhiy Rebrov makes four changes compared to the game against Georgia.#NationsLeague @EURO2024 pic.twitter.com/3loIbGnoY9

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 19, 2024