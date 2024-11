Albania, Ismajli: "Dovbyk è un avversario difficile e ha qualità, ma non abbiamo paura"

Ardian Ismajli, difensore albanese dell'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Ucraina, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Nations League e in programma domani alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati il classe '96 si è soffermato su Artem Dovbyk, il quale sarà il suo avversario proprio in Albania-Ucraina. Ecco le sue parole.

Conosci bene Dovbyk, centravanti della Roma: è un avversario difficile da marcare?

"Non è un avversario facile, ha qualità. Abbiamo analizzato tutto e faremo del nostro meglio per limitarlo. Non abbiamo paura, nelle ultime partite abbiamo fatto bene in difesa".