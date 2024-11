Albania, Ismajli: "Dovbyk? Avversario difficile, ha qualità"

Domani sera, per il girone B di Nations League, si sfideranno Albania e Ucraina. 7 punti per gli albanesi, tra le cui fila c'è Ismajli dell'Empoli che dovrà vedersela con Dovbyk, la cui Nazionale insegue a 5, all'ultimo posto del raggruppamento. Proprio al difensore è stato chiesto in conferenza stampa come fermare il centravanti della Roma.

Conosci bene Dovbyk, centravanti della Roma: è un avversario difficile da marcare?

"Non è un avversario facile, ha qualità. Abbiamo analizzato tutto e faremo del nostro meglio per limitarlo. Non abbiamo paura, nelle ultime partite abbiamo fatto bene in difesa"