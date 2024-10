ZALEWSKI: "Ho scelto la Polonia perché mi sento polacco e l'Italia non mi ha mai chiamato". E Lewandowski se la ride (VIDEO)

La nazionale polacca ha organizzato un incontro con alcuni piccoli tifosi e tra i protagonisti dell'evento c'era anche Nicola Zalewski, al quale è stato chiesto il motivo per cui ha scelto di rappresentare la Polonia e non l'Italia: "Ho scelto la Polonia perché mi sento polacco e, a dire il vero, la Federcalcio Italiana non mi ha mai chiamato", rivela l'esterno della Roma. Terminata la risposta, scattano applausi e risate con Robert Lewandowski particolarmente divertito.