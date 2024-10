VIDEO - Nations League, Rudiger e Dzeko nuovamente insieme. Il tedesco: "Top player"

In attesa di ritrovare in campo la Roma domenica prossima, in questi giorni si sta disputando la Nations League. Nella sfida del Girone A3 tra Germania e Bosnia si sono affrontati, questa volta da avversari, Antonio Rudiger ed Edin Dzeko. Il difensore tedesco e l'attaccante bosniaco, però, sono grandi amici e fino a qualche anno fa giocavano insieme con la maglia della Roma. Nonostante la vittoria della Die Mannschaft per 2-1 (doppietta di Undav e gol dello stesso Dzeko), a fine partita si è creato un siparietto divertente tra i due. Infatti, mentre Edin Dzeko stava rispondendo alle domande dei giornalisti, Rudiger si è intromesso nell'intervista e ha abbracciato il suo ex compagno ripetendo più volte alle telecamere: "Top player, è un Top player". Sui loro account Instagram è poi apparsa una foto che ritrae insieme l'attaccante del Fenerbahce, il difensore del Real Madrid ed Ervin Zukanovic, altro giocatore con un passato in giallorosso.