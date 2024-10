Venezuela-Argentina: Paredes in panchina (FOTO)

Tra i vari giallorossi impegnati con le rispettive Nazionali c'è anche Leandro Paredes. Questa sera alle 23.00 italiane l'Argentina affronterà in trasferta il Venezuela nel match valido per le qualificazioni al Mondiale. Tra le scelte dall'inizio del ct Lionel Scaloni non figura il centrocampista della Roma che si accomoda almeno inizialmente in panchina.