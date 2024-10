Durante la sosta delle nazionali Eldor Shomurodov lascerà Trigoria per giocare con il suo Uzbekistan. Il commissario tecnico Srecko Katanec ha infatti convocato il centravanti della Roma in vista degli impegni contro Iran (10 ottobre) ed Emirati Arabi Uniti (15 ottobre), validi per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

