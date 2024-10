Uzbekistan-Iran: Shomurodov titolare (FOTO)

Alle 16:00 l'Uzbekistan di Eldor Shomurodov scenderà in campo per sfidare l'Iran. Il match sarà valido per la terza giornata del girone di qualificazione alla prossima Coppa D'Asia che si terrà nel 2026. Gli uzbeki, al momento, occupano la prima posizione del Gruppo A con 6 punti, proprio a parimerito con l'Iran. L'attaccante della Roma è ovviamente titolare e partirà dal primo minuto indossando la sua fascia da capitano. Ecco la formazione ufficiale dell'Uzbekistan.