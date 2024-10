Uragano Milton, Argentina bloccata a Miami. Scaloni: "Non possiamo viaggiare, speriamo di poterlo fare nelle prossime ore"

Domani la nazionale argentina, di cui fa pare anche Leandro Paredes, affronterà il Venezuela nel match di qualificazione ai Mondiali 2026. La trasferta, però, appare tutt'altro che sicura: l'"albiceleste", infatti, è bloccata a Miami per via dell'uragano Milton che sta mettendo in ginocchio la costa est degli Stati Uniti. Anche il ct Scaloni ha espresso la propria preoccupazione in conferenza stampa: "Non ci hanno lasciato viaggiare. Speriamo di poterlo fare nelle prossime ore se il tempo lo permette, altrimenti sarà difficile arrivare in tempo per la partita perché dovremo anche fare uno scalo, visto che non permettono lo sbarco dal suolo statunitense direttamente in Venezuela"

?️ "VAMOS A VIAJAR MAÑANA SI EL TIEMPO LO PERMITE" ?️ Lionel Scaloni, sobre la partida del plantel argentino a Venezuela en medio de la amenaza de un huracán en Miami. pic.twitter.com/7MQ36jGLrj — TyC Sports (@TyCSports) October 8, 2024