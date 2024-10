Under 21, Italia-Irlanda: Baldanzi titolare (FOTO)

Alle ore 18:30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste andrà in scena la partita tra Italia e Irlanda, valida per la decima giornata delle qualificazioni alla prossima edizione dell'Europeo Under 21. Gli Azzurrini si trovano al primo posto in classifica con 21 punti, mentre l'Irlanda è seconda a quota 18, motivo per cui i ragazzi di Carmine Nunziata hanno bisogno almeno di un pareggio per staccare il pass per accedere alla fase successiva della competizione. Il ct dell'Italia ha deciso di puntare nuovamente su Tommaso Baldanzi: il trequartista della Roma partirà infatti dal 1' minuto nel delicatissimo match odierno.