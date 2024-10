Artem Dovbyk in campo dal 1'. L'attaccante giallorosso parte titolare, al centro dell'attacco, nel match di Nations League fra Ucraina e Repubblica Ceca. Alle 20:45 il fischio d'inizio: alle sue spalle agiranno Mudryk, Sudakov, Shaparenko e Hutsuliak.

?️ Starting lineup for the game against the Czech Republic

? One change: Kaliuzhnnyi - Stepanenko pic.twitter.com/787xjzUhQc

