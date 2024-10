Ucraina: Dovbyk convocato per gli impegni di Nations League contro Georgia e Repubblica Ceca (FOTO)

Artem Dovbyk torna in nazionale. Nell'ultima sosta il centravanti della Roma lasciò il ritiro dell'Ucraina a causa di un problema fisico e fece ritorno a Trigoria per proseguire il recupero. Ora il commissario tecnico Serhiy Rebrov lo ha convocato per i nuovi impegni di Nations League contro Georgia (11 ottobre) e Repubblica Ceca (14 ottobre).

? Serhii Rebrov announces the squad list of the NT of Ukraine for the October matches ? First call-up of Dmytro Kryskiv. ⚔️ Poznan. 11.10, 21:45. ?? Ukraine – Georgia ?? ⚔️ Wroclaw. 14.10, 21:45. ?? Ukraine – Czech Republic ?? pic.twitter.com/mPF4SM9m4i — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) September 30, 2024