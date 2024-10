Nel pomeriggio la Svezia Under 21 ha affrontato e battuto la Georgia 3-2 nel match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Il giallorosso Samuel Dahl, arrivato in estate alla Roma, è stato schierato titolare nella difesa a 4 ed è rimasto in campo per 84 minuti. In gol per la Svezia Odrejka, Swedberg ed Erabi.