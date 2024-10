Serie A in nazionale: Roma e Milan prime in classifica con 15 convocati. Giallorossi in vetta con rossoneri, Juventus e Fiorentina per numero di italiani chiamati (FOTO)

La sosta per le nazionali è entrata nel vivo e nella giornata odierna andranno in scena le prime partite. La Roma di mister Juric ha dovuto salutare ben 15 calciatori a causa delle convocazioni nelle rispettive nazionali e si tratta del numero più alto in Serie A insieme al Milan. Chiudono il podio a quota 12 Juventus, Inter, Napoli e Bologna. Dodicesima in classifica la Lazio con appena 8 giocatori convocati in questa sosta; ultimo il Monza a quota 2.

Per quanto riguarda gli italiani, Roma, Milan, Juventus e Fiorentina si trovano al primo posto con 4 calciatori 'prestati' tra nazionale maggiore, Under 21, Under 20 e Under 19. Solamente Venezia, Lazio, Lecce e Como sono a quota 0 azzurri convocati.