Pisilli da record: è il più giovane prodotto del vivaio ad esordire in Azzurro

Quella contro il Belgio è stata una notte da sogno per Niccolò Pisilli, che ha fatto il suo esordio con la maglia della nazionale italiana a 20 anni e 17 giorni.. E come riporta il club giallorosso sul proprio sito, si è trattato di un vero e proprio record: il centrocampista è diventato il giocatore più giovane, romano e romanista, proveniente dal settore giovanile del Club, ad esordire con la maglia azzurra. Superato il primato di Francesco Rocca, che aveva esordito in azzurro a 20 anni e 57 giorni. Il primatista assoluto, in questa particolare graduatoria, non considerando la provenienza territoriale, resta Nicolò Zaniolo: in campo a 19 anni 8 mesi e 21 giorni.

(asroma.com)

