Nations League, Turchia-Montenegro: Celik in panchina (FOTO)

11/10/2024 alle 19:42.
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Questa sera la Turchia di Vincenzo Montella affronta il Montenegro nella sfida di Nations League in programma al Samsun Stadium. Nella formazione titolare scelta dal ct non figura il giallorosso Zeki Celik, che si accomoda almeno inizialmente in panchina. Montella schiera Muldur come terzino destro nel 4-2-3-1.