Nations League, Turchia-Montenegro: Celik in panchina (FOTO)

Questa sera la Turchia di Vincenzo Montella affronta il Montenegro nella sfida di Nations League in programma al Samsun Stadium. Nella formazione titolare scelta dal ct non figura il giallorosso Zeki Celik, che si accomoda almeno inizialmente in panchina. Montella schiera Muldur come terzino destro nel 4-2-3-1.

A Millî Takımımızın, Karadağ karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. #BizimÇocuklar?? #TURMNE #UNL 11’imiz: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Yunus… pic.twitter.com/IxvNb2XtaN — Türkiye #BizimÇocuklar ?? (@MilliTakimlar) October 11, 2024