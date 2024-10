In scena la Nations League. Oltre all'Italia di Luciano Spalletti e dei giallorossi Lorenzo Pellegrini e Niccolò Pisilli, questa sera scende in campo nella competizione anche la Francia: la Nazionale di Deschamps affronta Israele a Budapest. Tra gli undici titolari scelti da ct francese non figura il centrocampista della Roma Manu Koné.