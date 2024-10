Italia Under 21: Baldanzi convocato per la partita contro l'Irlanda (FOTO)

Durante la sosta delle nazionali Tommaso Baldanzi lascerà Trigoria per giocare con l'Italia Under 21. Il commissario tecnico Carmine Nunziata ha infatti convocato il trequartista della Roma per l'importantissima partita contro l'Irlanda, valida per le qualificazioni a Euro2025 e in programma il 15 ottobre. In caso di pareggio o vittoria gli Azzurrini sarebbero qualificati all'Europeo.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Viti (Empoli), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley)

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE