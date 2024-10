Italia U21, Spalletti: "Ci sono ragazzi che possono far parte del nostro gruppo, Baldanzi è quello più pronto"

RAI DUE - Allo Stadio Nereo Rocco l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata affronta l'Irlanda. All'intervallo, sul risultato di 1-0 per gli azzurrini, il ct della Nazionale maggiore Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni dell'emittente pubblica: "Il rapporto tra Under 21 e Nazionale A? Qui ci sono diversi calciatori bravi, il lavoro di Viscidi e Nunziata è importante e ci hanno messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità di far parte del nostro gruppo. Baldanzi per quello che ha fatto vedere è quello più pronto. Gnonto ci è già stato. Casadei ha preso il ritmo, è fisico, ha struttura e gamba, è un calciatore che può diventare pronto in poco tempo. Soprattutto nel reparto di centrocampo, a maggior ragione se si pensa che sono fuori due come Bove e Fabbian. Si lavora a stretto raggio d’azione".