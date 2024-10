Italia U21, Baldanzi: "La qualificazione all'Europeo dipenderà da noi"

RAI DUE - Martedì alle 18,30 l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata scenderà in campo allo Stadio Nereo Rocco contro l'Irlanda nel match decisivo per l'accesso alla fase finale dell'Europeo di categoria. Tra i protagonisti c'è anche il giallorosso Tommaso Baldanzi che ha rilasciato un'intervista alla trasmissione 'La Domenica Sportiva' che andrà in onda integralmente questa sera: "Venerdì abbiamo visto la partita tutti insieme - ha detto in merito al pareggio tra Norvegia e Irlanda -. Potevamo festeggiare in anticipo ma potremo farlo lo stesso martedì con una vittoria. Tutto dipenderà da noi".

(figc.it)

